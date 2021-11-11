Петербург выделит 35,5 млн рублей общепиту в фудкортах за неделю простоя

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга собирается направить 35,559 млн рублей на выплату зарплат сотрудникам кафе и ресторанов, расположенных в фудкортах торговых центров, за дни простоя с 30 октября по 7 ноября, говорится в проекте постановления "О выделении средств" на портале администрации города.

Эти субсидии должны компенсировать потери, которые общепит понес в "нерабочие дни", когда ему было разрешено работать только на доставку и на вынос.

Предполагается, что эту сумму городской комитет финансов выделит комитету по труду и занятости населения для распределения выплат кафе и ресторанам.

Под действие постановления не подпадают фудкорты и фудплейсы на территории вокзалов, аэропорта "Пулково" и АЗС.