Собянин надеется на возвращение Москвы к обычной жизни после 7 ноября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1" выразил надежду, что по завершении нерабочих дней 7 ноября город сможет вернуться к обычной жизни и люди смогут нормально работать, но добавил, что оценить эффективность режима нерабочих дней можно будет только после их окончания.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Эта радует и дает надежду, что эта мера будет реально работать", - отметил он.

Мэр напомнил, что соблюдение предприятиями режима нерабочих дней проверяют и штрафуют нарушителей.

По его распоряжению, нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. Их ввели в расчете на разрыв цепочек заражения коронавирусом и сокращение темпов прироста заболеваемости.

В эти дни разрешили работать продуктовым магазинам и аптекам, а также магазинам, в которых доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента. Стоматологические клиники могут только оказывать экстренную помощь. Запрет на работу не касается предприятий непрерывного цикла, жизненно важных для инфраструктуры города и тех, чья работа разрешается президентским указом.

Вопросы и споры вызвала судьба алкомаркетов.

В первый же нерабочий день проверяющие Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) нашли нарушителей, продолжавших работать. Сообщалось, что это оказались два салона связи и оптика на Новом Арбате.

Четыре крупнейших оператора связи уже попросили мэрию разрешить работу салонов связи, объяснив, что в нерабочие дни и в периоды перевода на удаленку люди чаще обращаются к операторам с вопросами подключения и обеспечения бесперебойной связи. Их просьбу поддержал глава Минцифры Максут Шадаев.