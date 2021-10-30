Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 7 267 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 7 511 случаях.

За последние сутки коронавирус привел к смерти 97 человек. Общее число скончавшихся в городе от COVID-19 составило 31 248. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 5 506 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 млн 588 697 человек.

Общее число зафиксированных в столице случаев коронавируса на 30 октября составляет 1 млн 809 788.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября Собянин ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны до 25 февраля отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.