В Самаре и Тольятти 2 и 3 ноября проведут марафоны вакцинации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - 2 ноября в Самаре, а 3 ноября в Тольятти проведут акции "Единый день вакцинации" на крупнейших городских площадках, сообщила пресс-служба областного правительства.

В Самаре во вторник привиться можно в областной универсальной научной библиотеке. Там работают 25 мобильных бригад, в две смены работают 46 врачей и 45 медсестер. В региональном Минздраве "Интерфаксу" сказали, что людей и вакцины должно хватить на вакцинацию до 2 тысяч человек. За первые три часа работы в библиотеке привились около 300 человек, отмечают чиновники.

В Тольятти 3 ноября можно будет привиться на базе культурного центра "Автоград".

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян через пресс-службу выразил надежду, что эти акции сделают вакцинацию более доступной и мотивируют граждан привиться.

"Это не поликлиника, это общественное место с удобным расположением в центре города, внутренняя его структура и логистика позволяют выполнить быстро, качественно вакцинацию и придать этому почти формат праздника", - сказал он.

Всего же в Самарской области продолжают работу 167 пунктов вакцинации, в том числе девять круглосуточных.