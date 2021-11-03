В Подмосковье с 8 ноября отменят режим нерабочих дней

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно стабилизируется, ограничения продлевать не будут, сообщается в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", - говорится в сообщении.

Работодателей просят оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.

С 28 октября в Подмосковье действует режим нерабочих дней.

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