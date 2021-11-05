Заболеваемость COVID в Москве в сутки незначительно выросла после снижения накануне

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 6 407 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 6 305 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 102 случая.

За сутки коронавирус привел к смерти 93 человек. Общее число скончавшихся достигло 31 821. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 6 024 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 630 672 человек.

Накануне сообщалось о 6 633 выписанных и 97 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 5 ноября составляет 1 млн 849 769.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября Собянин ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.