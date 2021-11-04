Число излечившихся от COVID в Москве за сутки превысило количество заболевших

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 6 305 случаев COVID-19, выздоровели за то же время более 6,6 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о выявлении 6 827 инфицированных в столице. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 522 случая или почти на 8%.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 6 633 пациента. Всего от COVID-19 излечились 1 млн 618 624 жителя столицы. Накануне сообщалось о выздоровлении 6 628 и смерти 95 москвичей от COVID-19.

За последние сутки от коронавируса умерли 97 москвичей. За всю пандемию в городе скончалось 31 728 пациентов с COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 в Москве по состоянию на 4 ноября составляет 1 млн 843 362.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. 19 октября он ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны до 25 февраля отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.