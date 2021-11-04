В столице увеличены вдвое бонусы для доноров плазмы с антителами COVID-19

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в столице увеличили вдвое, теперь он составит 10 тыс. рублей, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Понятно, что большинство тех, кто приходят сюда, эти люди приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде, кто тяжело заболел ковидом. Но тем не менее мы оказываем материальную поддержку донорам, выплачиваем бонусы - 5 тыс. рублей. Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры", - сказал он в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на улице Шаболовка.

Собянин добавил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19.

По его словам, такой метод лечения действительно показал эффективность.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

Как отметил Собянин, сегодня сдают плазму не только те, кто переболел, но и кто привился, у кого большие антитела. "Они приходят, сдают плазму крови - эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое. Это, конечно, большое подспорье для лечения больных ковидом", - сказал он.

Как добавил мэр Москвы, "мы открыли крупневший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей".

Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане, имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года; в возрасте от 18 до 55 лет; с весом более 50 кг; без временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови.