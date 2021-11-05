Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Около 5,4 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 5 741 863 жителя, оба - 5 407 890, следует из данных на пятницу, опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф".

Коллективный иммунитет в столице составил 64%.

По данным сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием не менее 200 человек на 100 тыс. населения.

В то же время город не соответствует следующим критериям: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

МоскваЗаболеваемость COVID в Москве в сутки незначительно выросла после снижения наканунеЧитать подробнее

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни.

3 ноября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, это позволяет не продлевать нерабочие дни.

Москва во время нерабочих дней

10
Хроника 09 января 2020 года – 05 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Туман местами окутает Москву до утра пятницы

В подмосковном Чехове осужденный за убийство сбежал из психбольницы

Власти Москвы предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков

Власти Москвы предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков
Пандемия коронавируса

Число излечившихся от COVID в Москве за сутки превысило количество заболевших

Пандемия коронавируса

Вузы Москвы и области планируют постепенно переходить к системе COVID-free

Вузы Москвы и области планируют постепенно переходить к системе COVID-free

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

В Подмосковье с 8 ноября отменят режим нерабочих дней

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч

Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч

Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла после резкого снижения накануне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });