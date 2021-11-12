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Передвижные комплексы фиксации дорожных нарушений начнут работать в Москве с пятницы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Начиная с пятницы, в Москве начнут работу передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил заместитель руководителя центра фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

"С сегодняшнего дня ЦОДД совместно с ГИБДД запускает в Москве комплекс фиксации принципиального нового типа. Это комплекс (...), который встроен в проблесковую балку патрульного автомобиля ЦОДД", - сказал Чернов журналистам.

По его словам, новые комплексы прошли сертификацию и трехмесячное тестирование. Пока они установлены на двух автомобилях, впоследствии их число планируют увеличить.

На первом этапе комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима, в дальнейшем также - движение по выделенной полосе и по обочине, нарушения правил парковки. Так же они будут искать угнанные автомобили.

Пока машины ЦОДД с комплексами фиксации нарушений будут курсировать по Киевскому шоссе. Зону работы в течение месяца расширят.

ЦОДД Москва ГИБДД

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