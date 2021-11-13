Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в подмосковном Солнечногорске стали четыре человека, еще двое пострадали, сообщает прокуратура Московской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, по предварительным данным, пожар произошел в субботу в хозяйственной постройке на улице Прибрежная.

В ходе проверки, проведение которой поручено Солнечногорской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, отметили в областной прокуратуре.