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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Памятник Армену Джигарханяну откроют на Ваганьковском кладбище

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну откроют на Ваганьковском кладбище в воскресенье в годовщину смерти артиста. Он скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет.

Как рассказал "Интерфаксу" автор монумента Микаэль Согоян, работа над памятником велась в течение 2021 года, в ней принимали участие друзья и семья Джигарханяна, а также театр.

"Взору открывается присевшая фигура на условном гранитном объеме, напоминающем сценические подмостки. Армен Борисович показан уже в преклонных годах, именно так он большинству, полагаю, запомнится. Это одна из его очень знаковых ролей в спектакле "Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского в постановке театра Владимира Маяковского", - сказал Согоян.

Как отметил скульптор, перед ним и его братом, скульптором Ваге Согояном, стояла непростая задача, так как на участке, где установлен памятник, уже было захоронение дочери Джигарханяна Елены, которая умерла в 1987 году. "Рядом стоит памятник, стела в 2,5 метра, выполненная в 1988 году моим отцом, скульптором Фридрихом Согояном, который учился в одном институте и в одни и те же годы в Ереване вместе с Арменом Джигарханяном. Впоследствии они были очень дружны", - рассказал собеседник агентства.

Стелу над могилой дочери Джигарханяна отреставрировали и переместили в противоположный угол участка. "Нам уже было понятно, какая именно скульптура народного артиста станет финальной в реализации, а место при этом камерное, очень сжатое, неоткрытое, в густой растительности, везде деревья разных пород - это затемняет и без того столь компактное пространство. Но я думаю, что у нас получилось", - сказал Согоян.

Скульптор отметил, что знал Джигарханяна с детства. "Мы соприкасались с этим человеком всю жизнь, сколько лет я знаю себя, столько же помню Армена Борисовича. Это тот человек, который входил и выходил в наши двери точно так же, как я входил и выходил в двери его. Я очень хорошо помню театр Маяковского, для меня эти стены были сакральными, и те роли, которые он там играл, безусловно, яркие и могучие, такие повествовательные, жизненные. Я уже не говорю о кинематографической стороне дела, это целый пласт", - добавил скульптор.

Жизнь Армена Джигарханяна

Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он учился в Ереванском художественно-театральном институте, на сцену впервые вышел в январе 1955 года в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского.

В 1960 году дебютировал в кино в фильме "Обвал". Известность ему принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине "Здравствуй, это я!", вскоре последовали новые работы - кузнец Уста Мукуч в "Треугольнике", Левон Погосян в драме "Когда наступает сентябрь", штабс-капитан Овечкин в "Новых приключениях неуловимых", чекист Артузов в телевизионной ленте "Операция "Трест"", левый эсер Прошьян в исторической картине "Шестое июля", Михаил Стышной в "Журавушке". Известна зрителям роль горбатого главаря банды "Чёрная кошка" Карпа из телефильма "Место встречи изменить нельзя".

В 1981 году роль в телефильме "Тегеран-43", где Джигарханян сыграл убийцу, который опубликовал свои мемуары в 1980 году, принесла ему широкую известность на мировой сцене. Его партнерами были французская актриса Клод Жад в роли его любовницы и немецкий актер Курд Юргенс в качестве его адвоката.

В 1967 году Анатолий Эфрос пригласил актера в Московский театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В 1969 году по приглашению Андрея Гончарова перешел в Московский театр имени Владимира Маяковского, где вскоре стал ведущим актером. Покинул театр в сентябре 1996 года, но продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках.

Джигарханян был одним из основателей Московского драматического театра, с 1996 года являлся его президентом и художественным руководителем.

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Армен Джигарханян

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