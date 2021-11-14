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Школьник погиб в результате взрыва боеприпаса в Подмосковье

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Подольске следователи устанавливают обстоятельства гибели юноши в результате взрыва боеприпаса, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в воскресенье.

Отмечается, что погиб 17-летний школьник.

По данным следствия, 12 ноября мальчик разбирал найденные боеприпасы в своей комнате, когда один из них сработал. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент следователи выясняют, откуда у школьника появились боеприпасы.

По данному факту также проводится проверка Подольской городской прокуратуры.

Подмосковье Подольск

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