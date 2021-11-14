Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Снег и гололед ожидаются ночью в Москве

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до утра понедельника, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 09:00 15 ноября в столице местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см. Температура воздуха от -2 до 0°C, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что городские службы непрерывно отслеживают состояние мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости отдельные участки будут проходить противогололедную обработку.

Власти также предупредили москвичей о возможных порывах ветра до 14 м/с.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве упала до минимума с 7 октября

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Один из двоих упавших на рельсы на станции метро "Сходненская" погиб

Один из двоих упавших на рельсы на станции метро "Сходненская" погиб

На фиолетовой ветке метро в Москве прервано движение от "Планерной" до "Спартака"

Арестован полицейский, ранивший свою дочь из травматики в Подмосковье

Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 65,5%

Москвичам пообещали дождь со снегом в выходные

Пандемия коронавируса

Более 200 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве за все время пандемии

Высота снежного покрова в Москве достигла 2 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 2 см

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });