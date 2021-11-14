Снег и гололед ожидаются ночью в Москве

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до утра понедельника, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 09:00 15 ноября в столице местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см. Температура воздуха от -2 до 0°C, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что городские службы непрерывно отслеживают состояние мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости отдельные участки будут проходить противогололедную обработку.

Власти также предупредили москвичей о возможных порывах ветра до 14 м/с.