Снег и гололед ожидаются ночью в Москве
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до утра понедельника, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 09:00 15 ноября в столице местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см. Температура воздуха от -2 до 0°C, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В мэрии заявили, что городские службы непрерывно отслеживают состояние мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости отдельные участки будут проходить противогололедную обработку.
Власти также предупредили москвичей о возможных порывах ветра до 14 м/с.