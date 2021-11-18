Попавший на пути человек затруднил движение на "оранжевой" линии московского метро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В московском метро пассажир попал на пути на южном участке Калужско-Рижской линии поздним вечером в четверг, сообщается в твиттере столичного метрополитена.

Из-за инцидента на Калужско-Рижской линии были временно увеличены интервалы движения поездов. К настоящему времени движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

Информации о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.