В Москве на пожилых приходится 28% случаев заражения коронавирусом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Среди новых случаев заражения коронавирусом в Москве 28% приходится на пожилых людей, на них также приходится 85% смертей от COVID-19, сообщила телеканалу "Россия 24" заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что пожилые составляют основную группу риска по коронавирусу, у них заболевание протекает наиболее тяжело и их госпитализируют чаще прочих.

В этой же группе снижение заболеваемости менее значимо,чем в других возрастных группах, это связано в том числе с тем, что вакцинация продвигается "не теми темпами, которыми бы мы хотели".

"Людей старше 60 лет на сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 1 млн 150 человек из 3 млн человек. Поэтому хотела бы еще раз обратиться к людям пожилого возраста: для вас это жизненно необходимо. Мы проанализировали и сейчас видим, что более 90% госпитализированных людей старше 60 лет не вакцинировано", - отметила Ракова.

По ее словам, в московских домах ветеранов, где постояльцев прививали в обязательном порядке уже по два раза, люди не болеют COVID-19.

Говоря о снижении заболеваемости, заммэра отметила, что после периода "нерабочих дней" заболеваемость в городе упала на 50% и удалось вернуть к нормальной работе 1400 коек, ранее перепрофилированных под лечение коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день по темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в стране", - сказала Ракова.

Колебания суточного прироста заболеваемости она объяснила в том числе тем, что в течение недели горожане неоднородно обращаются в медицинские учреждения.

"Пик обращаемости по заболеваниям всегда приходится на понедельник-вторник. Все надеются, что в субботу-воскресенье отлежатся, станет лучше, не надо обращаться к врачу", - объяснила она. Кроме того, по ее словам, в начале недели обычно проводят больше тестов, поэтому пик приходится на середину недели.