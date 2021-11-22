Сбой в движении поездов произошел на Киевском направлении МЖД

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в движении электричек произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Проблемы с движением поездов есть в обоих направлениях, сбой затронул "Аэроэкспрессы".

В пресс-службе добавили, что Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения. На месте работает бригада энергетиков.