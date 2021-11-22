Движение поездов восстановили на Киевском направлении МЖД

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги, железнодорожники работают над восстановлением графика движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Там отметили, что поезда вновь курсируют в обе стороны, а МЖД принимает все необходимые меры для восстановления графика движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев в напряжении контактной сети на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления затруднено движение поездов в обе стороны, в том числе аэроэкспрессов. На месте начала работу бригада энергетиков.