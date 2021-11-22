Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Движение поездов восстановили на Киевском направлении МЖД

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги, железнодорожники работают над восстановлением графика движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Там отметили, что поезда вновь курсируют в обе стороны, а МЖД принимает все необходимые меры для восстановления графика движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев в напряжении контактной сети на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления затруднено движение поездов в обе стороны, в том числе аэроэкспрессов. На месте начала работу бригада энергетиков.

Московская область МЖД

Новости по теме

Новости

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

В центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта

Движение на синей ветке столичного метро восстановлено

Пассажир упал под поезд на станции "Семеновская" столичного метро

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

В Новой Москве нетрезвый водитель "Газели" сбил мать с двумя детьми

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Более 15% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Более 15% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });