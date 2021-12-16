Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новогоднюю ель, которая будет стоять на Соборной площади Кремля, отправили специальным автопоездом в Москву, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Главная новогодняя елка страны отправилась специальным автопоездом из городского округа Щелково на Соборную площадь Кремля. Проводить ее приехало 64 Деда Мороза", - говорится в сообщении.

22 декабря главная новогодняя елка страны будет наряжена, ее смогут увидеть посетители Кремля.

Для украшения Соборной площади было выбрано 90-летнее дерево высотой 28 м, диаметр ствола составляет 56 см, размах нижних ветвей - 10 м.

Елка простоит до середины января.