Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новогоднюю ель, которая будет стоять на Соборной площади Кремля, отправили специальным автопоездом в Москву, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
"Главная новогодняя елка страны отправилась специальным автопоездом из городского округа Щелково на Соборную площадь Кремля. Проводить ее приехало 64 Деда Мороза", - говорится в сообщении.
22 декабря главная новогодняя елка страны будет наряжена, ее смогут увидеть посетители Кремля.
Для украшения Соборной площади было выбрано 90-летнее дерево высотой 28 м, диаметр ствола составляет 56 см, размах нижних ветвей - 10 м.
Елка простоит до середины января.