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Москва встала в десятибалльных пробках

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Движение в Москве оценивается в десять баллов, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

"Движение в городе на 18:30 оценивается в десять баллов. Автомобили едут со средней скоростью - 20 км/ч, автобусы - 25 км/ч", - говорится в сообщении.

В департаменте рекомендуют в следующие полтора часа воздержаться от поездок.

В область движение затруднено на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова. До 19:30 время в пути увеличивается на 35 минут.

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