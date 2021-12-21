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Москва снова встала в десятибалльных пробках

Москва снова встала в десятибалльных пробках
Фото: Veronique DURRUTY/RAPHO/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Плотность автомобильного движения в Москве достигла десяти баллов, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

"Движение на 19 часов - 10 баллов. Автомобили едут со средней скоростью - 14-24 км/ч... После 20:30 станет легче", - говорится в сообщении.

Основные затруднения сохраняются в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Из города сложнее всего выехать по шоссе Энтузиастов, проспекту Андропова, Варшавскому шоссе, Рязанскому проспекту.

Время в пути на личных автомобилях увеличилось в среднем на 25-35 минут, а быстрее всего передвигаться на метро и наземном общественном транспорте по вылетным магистралям.

В понедельник вечером движение в столице также оценивалось в 10 баллов.

Москва

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