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Более 660 вагонов закупит метро Москвы за два года

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Обновление подвижного состава московского метро планируют продолжить в 2022 году, к 2024 году парк поездов "подземки" должен стать самым молодым в Европе, сообщил в воскресенье заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом и следующем году суммарно закупим более 660 новых вагонов, уже в конце 2023-го у нас будет самый молодой парк поездов среди США и Европы", - привели его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр добавил, что за последние десять лет средний возраст поездов в метро снизился с 22,5 до 12 лет.

С 2010 года столичная подземка получила 3 885 новых вагонов.

Москва

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