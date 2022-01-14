Собянин оценил долю "омикрона" в заболеваемости COVID-19 выше 50%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что сейчас можно уверенно говорить о том, что больше половины заболевших в Москве переносят "омикрон". Он сказал это телеканалу "Россия 1".

По словам мэра, ранее исследования свидетельствовали о том, что "омикроном" заражен 41% пациентов с коронавирусом в Москве, но "динамика распространения "омикрона" увеличивается".

Из-за этого ситуация с COVID-19 осложняется с каждым днем.

Ранее в этот же день пресс-служба мэрии сообщила, что доля "омикрона" составила 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января.

Ссылаясь на данные с 20 декабря, когда "омикрон" впервые выявили у зараженного в Москве, по 13 января, пресс-служба сообщила о 729 подтвержденных случаев заражения "омикроном".

Собянин же сказал, что ждет, что 15 января в субботу суточный прирост приблизится к 7000 случаев заражения коронавирусом против сегодняшних 5712.