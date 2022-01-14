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В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В субботу на фоне действия северного циклона неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе, сообщает Росгидромет.

"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Метель. Гололедица", - говорится в прогнозе на 15 января.

На дорогах возможны снежные заносы, а порывы ветра могут составить 18 м/с, предупредили синоптики. Атмосферное давление пониженное - 730 мм. рт. ст.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пятницу в столице может выпасть более 5-6 см снега. Он отметил, что были приняты дополнительные меры по антигололедной обработке тротуаров и пешеходных дорожек, организован мониторинг возможных подтоплений, проводятся работы по очистке крыш от снега и наледи.

Москва Росгидромет

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