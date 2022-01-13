Непогода в Москве продолжится в пятницу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Начавшийся в четверг в Москве снегопад продолжится в пятницу, местами метель и гололед, сообщает Росгидромет.

Согласно сообщению, 14 января в столице ожидается облачная погода, будет идти снег, местами метель, возможно налипание мокрого снега. Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде и снежных заносах.

Порывы ветра могут составить 18 м/с. Атмосферное давление пониженное - 720 мм рт. ст.

Экстренное предупреждение на фоне ухудшения погодных условий выпустило Главное управление МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, передвигаться по улице с осторожностью, обходить шаткие конструкции и ЛЭП.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Он отметил, что высота снежного покрова может увеличиться в ближайшие сутки на 10 см.

Как отмечают в Росгидромете, под влиянием северных циклонов и низкого давления ветреная погода со снегом и метелями в ближайшие дни продолжится, а температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов.