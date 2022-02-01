МКАД на всем протяжении покроют системой видеоаналитики в 2022 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Систему видеоаналитики, состоящую из более чем 1 тыс. камер, запустят на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) до конца года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Основные планы на 2022 год. (...) Запуск системы видеоаналитики на МКАД", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о системе, которая состоит из 1,3 тыс. видеокамер. Таким образом, 100% МКАД будет покрыто видеонаблюдением. Делается это в целях "обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения времени реагирования на любые инциденты".