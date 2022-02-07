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Двое рабочих пострадали при обрушении подъемника в подмосковном тюнинг-ателье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой подъемный механизм сорвался в тюнинг-центре на Можайском шоссе, есть пострадавшие.

"В поселке Новоивановское, на Можайском шоссе внешний подъемник для оборудования сорвался с третьего этажа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента пострадали двое рабочих. Их госпитализируют в Красногорскую больницу.

Московская область Подмосковье

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