Двое рабочих пострадали при обрушении подъемника в подмосковном тюнинг-ателье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой подъемный механизм сорвался в тюнинг-центре на Можайском шоссе, есть пострадавшие.

"В поселке Новоивановское, на Можайском шоссе внешний подъемник для оборудования сорвался с третьего этажа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента пострадали двое рабочих. Их госпитализируют в Красногорскую больницу.