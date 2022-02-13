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Движение на Кольцевой линии столичного метро было приостановлено из-за человека на рельсах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в воскресенье на Кольцевой линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Кольцевой линии по направлению против часовой временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что движение на этом участке было восстановлено и вошло в график.

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