В Москве в ночь на четверг может похолодать до минус десяти градусов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Днем в среду в столичном регионе ожидается от минус двух до нуля градусов, в ночь на четверг мороз может окрепнуть до минус десяти градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Утром возможна гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 6 до 11 м/c, атмосферное давление - 765 мм ртутного столба.

После морозной ночи днем в четверг ожидается плюсовая температура.