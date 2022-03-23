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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Массовый конфликт с участием иностранцев произошел в Новой Москве

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве из-за происшедшего во вторник в Новой Москве массового конфликта с участием иностранцев, который закончился одним ножевым ранением, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

По ее данным, в полицию поступило сообщение о конфликте на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское ТиНАО. Приехавшие полицейские обнаружили там мужчину с предположительно ножевым ранением, он был госпитализирован.

Участников конфликта доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), полицейские выясняют, кто именно ранил мужчину.

На доставленных в полицию составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). В отношении некоторых из них были оформлены протоколы о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).

Москва
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