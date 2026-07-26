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Жителей Москвы предупредили о ливне и грозе в воскресенье

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь и ветер ожидаются в воскресенье в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем канале в Мах.

"В ближайшее время и до конца дня в городе - сильный дождь и ветер. Не стойте под шаткими конструкциями и деревьями. Синоптики прогнозируют ливень, грозу и ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что кратковременные дожди прогнозируются в Москве в выходные и в течение следующей рабочей недели, температура днем будет колебаться - чуть менее теплый день будет сменяться более теплым.

Москва
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