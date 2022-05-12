В Москве в четверг простятся с журналистом и писателем Игорем Свинаренко

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве в четверг простятся с журналистом, медиаменеджером, писателем и публицистом Игорем Свинаренко, который ушел из жизни 10 мая.

Как сообщается на сайте "Русфонда", где Свинаренко работал в качестве корреспондента в 2012-2014 годах, отпевание журналиста состоится в 12:00 в храме Ризоположения (ул. Донская, 20/6, стр. 1). Похороны пройдут в тот же день в деревне Михеево в Калужской области.

По словам друга писателя, художника Андрея Бильжо, по решению семьи поминок по Свинаренко не будет.

Свинаренко умер рано утром 10 мая, ему было 64 года. Как сообщила его дочь Александра в социальных сетях, Свинаренко с 2008 года боролся с онкологией.

Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе, в 1980 году окончил журфак МГУ имени Ломоносова. Обозреватель и колумнист газет "Комсомольская правда", "Собеседник", "КоммерсантЪ", Газета.ру и других. Был главным редактором журналов "Архипелаг" и "Домовой". В 1996-1997 годах собкор журнала "Столица" в США.

Автор и соавтор книг "Такая страна. Путешествие из Москвы в Россию" (1999), "Москва за океаном" (2002), "Сильно умные. Жизнь удалась: откровения российской элиты " (2005), "Записки одессита" (2009), "Записки репортера" (2010), "Беседы с великими" (2010), "Ну Америка" (2011), "Донбасс до..." (2015) и других.