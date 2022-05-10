Умер журналист Игорь Свинаренко

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Умер журналист, издатель и медиаменеджер Игорь Свинаренко, сообщил во вторник в своих соцсетях художник Андрей Бильжо.

Свинаренко было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

Журналист Сергей Николаевич сообщил в соцсетях, что Свинаренко долго болел.

Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе, в 1980 году окончил журфак МГУ имени Ломоносова. Обозреватель и колумнист газет "Комсомольская правда", "Собеседник", "КоммерсантЪ", Газета.ру и других. Был главным редактором журналов "Архипелаг" и "Домовой". В 1996-1997 годах собкор журнала "Столица" в США.

Автор и соавтор книг "Такая страна. Путешествие из Москвы в Россию" (1999), "Москва за океаном" (2002), "Сильно умные. Жизнь удалась: откровения российской элиты " (2005), "Записки одессита" (2009), "Записки репортера" (2010), "Беседы с великими" (2010), "Ну Америка" (2011), "Донбасс до..." (2015) и других.