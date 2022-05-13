Одиннадцать московских водоемов проверят перед началом купального сезона

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве перед началом купального сезона планируется обследовать 11 зон отдыха с водоемами, сообщает в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

"В настоящее время к приемке представлены 11 зон отдыха с купанием: "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", Пляж "Левобережный", "Озеро Белое", "Путяевский пруд 1", "Мещерское" и "Большой Садовый пруд", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, при обследовании зон отдыха отбираются пробы воды в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка на пляжах, детских и спортивных площадках для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

"В течение всего летнего сезона специалисты службы осуществляют мониторинг за зонами отдыха города. Проверяется их санитарное состояние, контролируется работа объектов торговли и общественного питания, проводится энтомологическая оценка водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, проводится отбор проб воды и песка", - сообщила пресс-служба.

Также к обследованию представлены 38 зон отдыха без организованного купания.