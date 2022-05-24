Девелопер затянувшегося газопроводного проекта в Подмосковье не смог взыскать убытки с "Газпрома"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Девелопер частного газопровода и газораспределительной станции в Пушкинском районе Московской области не смог списать на "Газпром" свои убытки от неуспешной реализации проекта. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО "Инжинвестком" во взыскании с концерна 297 млн рублей убытков. Резолютивная часть объявлена 18 марта, полный текст решения изготовлен 18 мая.

Спор касается проекта расширения ГРС в Пушкинском районе.

"Строительство объекта было вызвано необходимостью замены существующего газопровода-отвода и ГРС, введенных в эксплуатацию еще в 1966 году и при сроке эксплуатации в 25 лет полностью изношенных, а также обеспечением перспективной потребности в газе новых предприятий и жилищно-коммунального строительства в Пушкинском районе. Из-за дефицита газа в регионе "Газпром" перестал выдавать технические условия на присоединение к газораспределительным сетям и развитие района остановилось", - отмечается в решении суда.

По существующей на тот момент инвестиционной программе "Газпрома" реконструкция газопровода и ГРС была намечена на 2023-2025 годы.

Частный инвестор ООО "Инжинвестком" в 2007 году вызвался на собственные средства построить новый газопровод-отвод и ГРС. В том же году он получил от "Газпрома" технические условия: строительство газопровода-отвода на 16,6 км, ГРС мощностью 150 тыс. куб. м в час (вместо существующих 70 тыс. куб. м в час) и демонтаж существующего газопровода-отвода ДУ300 и ГРС.

Изначально предполагалось, что "Инжинвестком" будет получать доход от транспортировки и поставки газа потребителям (покупая газ у независимых поставщиков), а также от подключения новых клиентов. Однако в 2011 году, отмечается в решении, "Газпром" "в одностороннем порядке изменил первоначальную бизнес-модель", обязав "Инжинвестком" продать объект. Предварительный договор купли-продажи был подписан в декабре 2012 года с условием подписания основного договора по уже готовому объекту в июне 2015 года.

В июне 2015 года "Газпром" констатировал, что девелопер "не приступил к строительству", отказавшись от покупки объекта, в то же время отметив, что готов вернуться к вопросу приобретения газопровода-отвода и ГРС после завершения стройки.

В 2018 году связи с ходатайством губернатора области Андрея Воробьева "в целях скорейшего обеспечения возможности дополнительных поставок газа в Пушкинском районе, а также бездействием сторонних организаций, в том числе ООО "Инжинвестком", в части завершения реализации собственных проектов согласно выданных ТУ, в ПАО "Газпром" принято решение о выполнении работ по реконструкции существующей ГРС Пушкино в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром", отмечается в решении. Концерн отозвал ТУ "во избежание создания прецедента двойного финансирования работ", чтобы "исключить создание в указанном регионе профицита газотранспортных и газораспределительных мощностей".

В 2019 году "Инжинвестком" предлагал "Газпрому" рассмотреть возможность участия в реализации данного проекта и/или приобретении объекта незавершенного строительства в целях сокращения затрат и сроков проектирования и строительства ГРС. Но эти предложения остались без ответа.

Суд отказался признать отказ "Газпрома" в продлении техусловий в 2018 году злоупотреблением правом. Также ранее областное УФАС рассматривало жалобу в отношении этих действий и "в связи с отсутствием признаков нарушения законодательства отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое истцом обжаловано не было".

Доводы истца о навязывании договора продажи с якобы обременительными условиями судом отклонены, так как не представлено доказательств, что договор оспорен, либо признан недействительным как кабальная сделка.

"Истец также не привел обоснованных доводов о том, что он, будучи инвестором, который не завершил строительство газораспределительной станции и газопровода в течение более чем 10 лет, реализовал бы данный проект именно в 2018 году, когда ответчик не продлил действие технических условий", - также отмечается в решении.

Проект финансировался на средства учредителей ООО: 28 млн рублей внесено в уставный капитал, а также перечислено по договорам займа около 300 млн рублей.

В материалах дела названы выполненные инвестором объемы работ: разработана проектно-сметная документация, одобренная Главгосэкспертизой и ООО "Газпром трансгаз Москва"; получено разрешение на строительство, арендована земля, подготовлена трасса для проведения строительно-монтажных работ, изготовлена, оплачена и находится на ответственном хранении на заводе-изготовителе (ООО "Завод "Газпроммаш") газораспределительная станция "Газпроммаш-150".

ООО "Инжинвестком" зарегистрировано в 2000 году. Основные совладельцы – кипрские Setaram Enterprises (30%) и OGECO (12%), а также Константин Лобода (19%) и Юрий Власов (12%). В сентябре 2021 года в отношении ООО по делу о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.