Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12 часов до 20 часов 29 мая по городу Москве местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.