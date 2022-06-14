Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Москве из-за грозы произошли сбои в работе трамваев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Погодные условия в столичном регионе резко ухудшились, до конца суток сохранятся дождь, гроза, порывы ветра до 17 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник; по данным столичного департамента транспорта, из-за грозы на северо-западе Москвы произошли сбои в движении трамваев.

"В некоторых районах города уже идет сильный дождь, гроза. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

"Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства", - подчеркивается в сообщении.

По информации Гидрометцентра России, в Москве до полуночи действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра и грозы.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на Авиационной улице из-за скопления воды на путях задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.

В 18:19 движение было восстановлено.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Движение поездов на оранжевой ветке метро в Москве вернулось в график

Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });