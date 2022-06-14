В Москве из-за грозы произошли сбои в работе трамваев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Погодные условия в столичном регионе резко ухудшились, до конца суток сохранятся дождь, гроза, порывы ветра до 17 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник; по данным столичного департамента транспорта, из-за грозы на северо-западе Москвы произошли сбои в движении трамваев.

"В некоторых районах города уже идет сильный дождь, гроза. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

"Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства", - подчеркивается в сообщении.

По информации Гидрометцентра России, в Москве до полуночи действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра и грозы.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на Авиационной улице из-за скопления воды на путях задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.

В 18:19 движение было восстановлено.