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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре во вторник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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