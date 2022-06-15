Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

В московском Театре Наций опровергли информацию о пожаре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самопроизвольный выброс из порошковых огнетушителей произошел в Государственном театре наций в Москве, возгорания при этом не было, сообщила "Интерфаксу" директор театра Мария Ревякина.

"К счастью, пожара не было. Произошел самопроизвольный выброс порошка из порошкового огнетушителя. Сейчас разбираемся, почему", - сказала Ревякина в среду агентству.

Она добавила, что в результате выброса порошка возникло облако, которое и было принято за задымление. На место происшествия выезжали пожарные, они уже покинули театр, отметила собеседница агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил о пожаре в театре.

Государственный театр наций расположен в Петровском переулке в центре столицы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Движение поездов на оранжевой ветке метро в Москве вернулось в график

Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });