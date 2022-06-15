В московском Театре Наций опровергли информацию о пожаре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самопроизвольный выброс из порошковых огнетушителей произошел в Государственном театре наций в Москве, возгорания при этом не было, сообщила "Интерфаксу" директор театра Мария Ревякина.

"К счастью, пожара не было. Произошел самопроизвольный выброс порошка из порошкового огнетушителя. Сейчас разбираемся, почему", - сказала Ревякина в среду агентству.

Она добавила, что в результате выброса порошка возникло облако, которое и было принято за задымление. На место происшествия выезжали пожарные, они уже покинули театр, отметила собеседница агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил о пожаре в театре.

Государственный театр наций расположен в Петровском переулке в центре столицы.