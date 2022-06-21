Москвичам пообещали приход 30-градусной жары в субботу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Солнечная и сухая погода вернется в столичный регион через несколько дней, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу метеослужбы, в среду в Москве и Подмосковье будет еще дождливо, температура воздуха не превысит 19-21 градуса.

В четверг в столичном регионе потеплеет до 23-25, в пятницу - до 25-27 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Гидрометцентр считает, что в субботу в Москву придет жара до 30 градусов. В воскресенье воздух в регионе может раскалиться до 31, в понедельник - до 33 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

В метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что в 13:00 вторника температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) составила 16,6 градуса, в 14:00 - 16,1 градуса.

"По предварительным оценкам, сегодня самый прохладный день с начала нынешнего лета в Москве", - сообщил представитель метеобюро.

Собеседник агентства добавил, что самым жарким днем лета пока остается 9 июня (27,6 градуса).