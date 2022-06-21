Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Москвичам пообещали приход 30-градусной жары в субботу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Солнечная и сухая погода вернется в столичный регион через несколько дней, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу метеослужбы, в среду в Москве и Подмосковье будет еще дождливо, температура воздуха не превысит 19-21 градуса.

В четверг в столичном регионе потеплеет до 23-25, в пятницу - до 25-27 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Гидрометцентр считает, что в субботу в Москву придет жара до 30 градусов. В воскресенье воздух в регионе может раскалиться до 31, в понедельник - до 33 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

В метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что в 13:00 вторника температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) составила 16,6 градуса, в 14:00 - 16,1 градуса.

"По предварительным оценкам, сегодня самый прохладный день с начала нынешнего лета в Москве", - сообщил представитель метеобюро.

Собеседник агентства добавил, что самым жарким днем лета пока остается 9 июня (27,6 градуса).

Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве приговорил к пяти годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС Кобана

В Москве упростили порядок согласования перепланировки квартир и нежилых помещений

Задымление возникло в здании Счетной палаты РФ

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });