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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе парламентария.

"Алексей Журавлев вчера, в среду, возвращаясь с работы на мотоцикле, попал в небольшую аварию на Кутузовском проспекте. Не было указателя, что ведутся ремонтные работы", - сказала пресс-секретарь Журавлёва Татьяна Калегина.

Она отметила, что Журавлев - "опытный мотоциклист и сотни километров проехал на мотоцикле, и эту травму можно считать, что называется, сезонной".

В результате аварии у депутата повреждена ключица, в четверг он будет выписан из больницы, добавила Калегина.

Журавлев в нынешнем созыве Госдумы входит во фракцию ЛДПР.

Госдума Алексей Журавлев
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