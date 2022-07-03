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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Пожар в одной из башен в Москва-Сити потушен

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Возгорание в одной из жилых башен в Москва-Сити полностью ликвидировано, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что данных о пострадавших не поступало.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что в одной из башен Москва-Сити горели строительные леса на площади 1 кв. м.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в башне Capital Towers на 55-м этаже произошел пожар. Масштабы возгорания на данный момент неизвестны.

Москва Москва-Сити Capital Towers
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