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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

На нескольких улицах в центре Москвы ограничили скорость движения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На пяти улицах и двух набережных в центре Москвы снизили разрешенную скорость движения транспорта, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, на Солянке и Рождественке снизили скорость с 60 км/ч до 30 км/ч, на Пятницкой, Большой Ордынке, Тверской, а также Гончарной и Котельнической набережных - с 60 км/ч до 50 км/ч.

В ведомстве уверили, что снижение разрешенной скорости движения не приведет к возникновению новых пробок, поскольку днем в центре города машины не едут быстрее 30-40 км/ч.

В 2021 году на Бульварном кольце в Москве снизили скоростной режим, это привело к двукратному уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, отметили в департаменте.

Москва
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