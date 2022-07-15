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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

До конца июля изменится расписание электричек Киевского направления МЖД

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов до аэропорта "Внуково" изменится с 17 по 31 июля из-за ремонта, сообщили в пресс-службе МЖД.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Отдельные электрички будут отменены.

С 17 по 26 июля на участке Толстопальцево-Апрелевка будут заменены на новые рельсовые плети общей длиной 1,6 тысячи метров. 30 и 31 июля будут разобраны специальные конструкции, возведенные на период строительства подземного тоннеля на станции "Лесной Городок". На станции "Толстопальцево" с 17 по 19 июля демонтируют старый пешеходный мост.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям, отметили в компании.

МЖД Киевское направление Внуково Аэроэкспресс Толстопальцево Апрелевка
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