На востоке Москвы построят фабрику ударных инструментов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В московском районе Соколиная гора построят фабрику по производству ударных музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе Департамента построят на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.

Предприятие построит компания "Форте", которая заключила с городом договор аренды по ставке один рубль в год. В новое производство инвестор планирует вложить 100 миллионов рублей. Фабрика будет выпускать музыкальные инструменты для консерватории и столичных музыкальных школ.

Под строительство выделены почти 0,3 га на улице Буракова, владение 8, уточнил глава департамента Максим Гаман. Там будут построены несколько двухэтажных зданий общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Из них свыше 1,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, а 399 квадратных метров - административные.



"Форте" работает в Москве с 1981 года. Это крупнейший российский производитель и экспортером ксилофонов, колокольчиков и маримб. Основная производственная площадка "Форте" располагается в том же районе, что и новый участок.

"Помимо ксилофонов, колокольчиков и маримб компания станет производить все основные классические ударные инструменты, в том числе вибрафоны и литавры, основными покупателями которых станут оркестры, театры, музыкальные школы и училища", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.