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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Историческое здание музея криптографии в Москве реконструируют

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Здание музея криптографии на северо-востоке Москвы планируется реконструировать, сообщила в четверг пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию в Северо-Восточном округе исторического здания, на территории которого размещается музей криптографии", - сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

В здании конца XIX века на Ботанической улице в середине XX века вели разработку средств секретной связи. Позже ее преобразовали в Научно-исследовательский институт автоматики. В 2000-е годы здесь решили создать музей криптографии. Работы по реконструкции понадобятся, чтобы создать современное экспозиционное пространство, уточнил Войстратенко.

Деревянные балки перекрытий заменят на железобетонные плиты, отремонтируют стены, восстановят поврежденные участки фундамента. Утраченные части кирпичных фасадов воссоздадут под контролем специалистов.

Планируется, что на 5,8 тыс. кв. метров разместятся экспозиционные залы, фондохранилище, кабинеты сотрудников и аудитории для общих мероприятий.

На сайте музея сообщается, что он в конце мая временно закрывается для посещения до осени 2022 года для совершенствования экспозиции и инфраструктуры.

Москва Музей криптографии
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