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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Зарядки для электробусов планируют производить в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 100 быстрых зарядных станций для электробусов планируют приобрести для московского парка наземного общественного транспорта в 2022 году, половину из них хотят произвести в городе. Об этом сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

"Мы рассчитываем в этом году еще 115 (зарядных станций - ИФ) установить. (...) Половину хотим уже производить сами – на заводе СВАРЗ ("Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод" - ИФ)", - сказал Асаул на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что мощности на предприятии для выпуска зарядных станций есть. Организация производства вызвана необходимостью "ни от кого не зависеть", отметил Асаул.

Остальные зарядные станции "Мосгортранс" планирует приобрести.

В настоящее время в городе работает 202 зарядных станций для электробусов. Они являются "ультрабыстрыми" – позволяют зарядить технику во время ее работы на линии.

Москва
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