В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУП "Мосводоканал" собирают загрязнение с поверхности Москвы-реки рядом с Крымским мостом, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В нем опубликованы фото и видео с места событий.

Ликвидацией загрязнения занимается судно-нефтемусоросборщик "Сетунь". Пострадавший участок обрабатывают сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

О причинах и виновниках загрязнения не сообщается. Его обнаружили в понедельник утром.