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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Стоимость Аи-100 на АЗС Москвы растет третью неделю подряд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин Аи-100 в столице растут третью неделю подряд, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 1 по 7 августа средняя стоимость топлива выросла на 3 коп., до 61,25 руб./л. Повышение обусловлено увеличением цены Аи-100 на заправках "НефтьМагистрали" на 50 коп. - до 61,49 руб./л. В предыдущие несколько недель стоимость данного вида топлива также росла на других сетях АЗС.

Средняя стоимость Аи-92 по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 47,82 руб./л., Аи-95 - 53,06 руб./л., дизтоплива - 54,09 руб./л.

Москва
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