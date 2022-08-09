Движение по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Регулярное движение пассажирских поездов по "Ленинградско-Казанскому" и "Киевско-Горьковскому" маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) будет запущено до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Важной составляющей транспортной системы Москвы, помимо автодорог и линий метро, являются железнодорожные магистрали. С 2011 года построено 362,2 км железнодорожных путей, открыты 46 новых и реконструированы 44 действующих остановочных пункта", - отметил Бочкарев во вторник.

По словам Бочкарева, формирование системы МЦД является важнейшим проектом интеграции железнодорожных дорог в систему московского городского транспорта.

"Уже запущены маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Еще два маршрута - МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" - планируется запустить до конца 2023 года", - сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что сейчас продолжаются работы по строительству путей на Киевском направлении железной дороги, а также строительству соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями.

"Помимо этого идет реконструкция участков Москва-Курская - Каланчёвская и Москва-Курская - Карачарово, а также модернизации инфраструктуры для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления железной дороги", - добавил он.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.